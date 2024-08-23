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鉅亨速報

盤後速報 - 鼎元(2426)次交易(26)日除息0.2元，參考價18.85元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


鼎元(2426-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為18.85元，相較今日收盤價19.05元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.05%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 19.05 0.2 1.05% 0.0
2022/08/18 19.95 1.0 5.01% 0.0
2021/07/15 27.4 0.75 2.74% 0.0
2020/06/23 13.85 0.3027 2.19% 0.0
2019/07/17 17.9 1.2 6.7% 0.0

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