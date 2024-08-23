盤後速報 - 鼎元(2426)次交易(26)日除息0.2元，參考價18.85元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
鼎元(2426-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為18.85元，相較今日收盤價19.05元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.05%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|19.05
|0.2
|1.05%
|0.0
|2022/08/18
|19.95
|1.0
|5.01%
|0.0
|2021/07/15
|27.4
|0.75
|2.74%
|0.0
|2020/06/23
|13.85
|0.3027
|2.19%
|0.0
|2019/07/17
|17.9
|1.2
|6.7%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 鼎元(2426)大跌8.36%，報17元
- 鼎元:公告本公司董事會通過設置永續發展委員會
- 鼎元:公告修正本公司112年度年報部份內容
- 盤後速報 - 鼎元(2426)下週(8月26日)除息0.2元，預估參考價19.15元
上一篇
下一篇