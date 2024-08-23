盤後速報 - 大山(1615)次交易(26)日除權息2.88元，參考價62.55元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
大山(1615-TW)次交易(26)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.44元，股票股利1.44元，合計股利2.88元。
首日參考價為62.55元，相較今日收盤價73.00元，權息值合計為10.45元，股息殖利率1.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|73.00
|1.44
|1.97%
|1.44
|2023/08/25
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/07/19
|39.9
|1.5
|3.76%
|0.0
|2022/09/14
|31.2
|0.0
|0.0%
|0.8
|2022/07/19
|32.85
|2.0
|6.09%
|0.0
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