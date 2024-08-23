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鉅亨速報

盤後速報 - 大山(1615)次交易(26)日除權息2.88元，參考價62.55元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


大山(1615-TW)次交易(26)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.44元，股票股利1.44元，合計股利2.88元。

首日參考價為62.55元，相較今日收盤價73.00元，權息值合計為10.45元，股息殖利率1.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 73.00 1.44 1.97% 1.44
2023/08/25 0.0 0.0 0.0% 1.0
2023/07/19 39.9 1.5 3.76% 0.0
2022/09/14 31.2 0.0 0.0% 0.8
2022/07/19 32.85 2.0 6.09% 0.0

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