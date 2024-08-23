不識「範疇三」？全台溫室氣體盤查課開跑 實作演練評價高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-23 11:15

‌



櫃買中心與證券交易所、期貨交易所及集中保管結算所辦理「溫室氣體盤查實作工作坊」，於臺北、新竹、臺中及高雄等地共舉辦 5 場次訓練課程，首場於昨 (22) 日開跑，共計 70 家上市櫃公司代表參與，其中溫室氣體盤查範疇三進行實際演練及計算，與會之上市櫃公司代表表示十分實用，透過實際演練方式可有效增進對範疇三之理解。

為配合金管會政策推動「上市櫃公司永續發展行動方案」及協助發行公司執行溫室氣體盤查，以順利接軌 IFRS 永續揭露準則，櫃買中心舉辦一系列活動，以協助企業邁向淨零轉型。

‌



櫃買中心副總經理李淑暖致詞時表示，櫃買中心期許成為企業永續轉型的陪跑者，為因應氣候變遷，各國皆積極針對溫室氣體訂定相關法規及政策以控制總排放量，而溫室氣體盤查為減碳路徑的基石，大多數企業對直接排放源（範疇一）及外購能源所產生之間接排放（範疇二）較為熟悉，但範疇三為企業溫室氣體管理上不可忽視的一環。

李淑暖指出，範疇三因涉及供應鏈上下游、員工通勤、商務旅行及投資等各項活動，其盤查及計算方式更為複雜，難以精確掌握，為協助上市櫃公司盤查溫室氣體範疇三資訊，以順利接軌 IFRS 永續揭露準則，並提升自身永續競爭力，本次課程設計以小班制方式，透過台灣產業服務基金會、企業永續發展協會及臺北科技大學之專業講師手把手教學，建立企業盤查能力、提升數據品質，持續推動永續進程。

本次課程內容包含國內外溫室氣體發展趨勢、溫室氣體盤查標準及近期發布之「上市櫃公司範疇 3 溫室氣體盤查作業參考指引及常見問答集」，並就溫室氣體盤查範疇三進行實際演練及計算，與會之上市櫃公司代表表示十分實用，透過實際演練方式可有效增進對範疇三之理解，且小班制之授課方式可與其他公司代表互動交流，彼此觀摩學習，有效提升溫室氣體盤查能力。