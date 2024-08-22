澄清「限貸令」 央行緊急發4點聲明：不影響自住、危老都更

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-22 20:13

‌



央行總裁楊金龍本月份分批找 34 家國銀及信合社，要求研提一年期的自主管理不動產貸款具體量化改善方案（房貸降溫計畫），引來許多業界人士批評，央行於今（22 日）傍晚緊急發布 4 點補充說明，強調不影響「無自用住宅民眾購屋貸款等前提」及「推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途」。以下是央行聲明全文：

有關本行籲請銀行自主管理不動產貸款總量之補充說明

‌



本行於昨 (21) 日發布新聞稿說明近期本行籲請各銀行自主管理不動產貸款總量，茲補充說明如次：

1. 籲請銀行自主管理不動產貸款總量，旨在促請銀行合理配置信用資源，避免過多信用資源流向不動產市場，尤其是流向非自住之投資客或投機客；不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需之資金。

2、本年 6 月以來，財政部督導公股銀行優化「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」(簡稱新青安貸款)，積極查核投機客、人頭戶及貸後轉租等情形，以落實新青安貸款自住政策目的。本行籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋貸款等前提下，自主管理不動產貸款總量，與財政部相關措施之政策目的一致。

3、考量各銀行均有不動產貸款監控管理機制，且資產規模、營運特性有所不同，因此，本行係以道德勸說方式，請銀行依據自身經營情況，研提未來一年自主管理之不動產貸款具體量化改善方案，俾以漸進方式強化銀行不動產貸款之風險管理。