研華攜北宸、欣技布局冷鏈應用 推AIoT解決方案
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-22 19:49
工業電腦廠研華 (2395-TW) 參加 2024 台北國際物流暨物聯網展 / 冷鏈科技展，攜手台灣冷鏈協會和產業夥伴一同展出 AIoT 環境感測與全程冷鏈方案、智慧零售及 WISE-iEMS 智慧能源管理解決方案等三大產業熱門關鍵焦點。
研華表示，公司聚焦 AIoT + Edge Computing 邊緣運算商機，本次參展特別與產業上下游夥伴共同合作，包含結合北宸科技與研華 TREK 強固型車載平臺，實現智慧運輸車隊管理，滿足車隊業者優化路徑及降低成本；以及欣技資訊搭配研華 AIM 工業平板，實現免手持智能掃描方案，大幅提升物流工作效率。
研華表示，環境感測與冷鏈解決方案，以多樣化 LEO 環境感測器與管理平臺能有效偵測環境或冷藏冷凍櫃溫濕度、空氣品質、冷鏈車與冷庫門是否確實關閉以避免失溫。結合 AIM 可攜式工業型平板及多樣化應用周邊，可快速提供企業主與現場巡檢人員即時異常警示，確保食品安全。
智慧零售方案方面，研華以自助服務機、一體式觸控機、AI 人臉辨識及巡檢方案，串聯門店到後端物流，提供一站式零售餐飲門店軟體與硬體整合方案，協助解決零售餐飲業嚴峻的缺工問題、有效提升營運效率。
WISE-IoT iEMS 智慧能源管理解決方案方面，研華結合生成式 AI 技術，強化企業碳管理、能源管理與關鍵設備能效管理的能力。協助大型企業在建置常溫物流與冷鏈倉儲時符合 ESG 標準，實現低碳化、智慧化永續轉型發展目標。
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