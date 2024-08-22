研華攜北宸、欣技布局冷鏈應用 推AIoT解決方案

‌



研華表示，環境感測與冷鏈解決方案，以多樣化 LEO 環境感測器與管理平臺能有效偵測環境或冷藏冷凍櫃溫濕度、空氣品質、冷鏈車與冷庫門是否確實關閉以避免失溫。結合 AIM 可攜式工業型平板及多樣化應用周邊，可快速提供企業主與現場巡檢人員即時異常警示，確保食品安全。