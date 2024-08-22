光寶將聚焦三大高價值領域 推動營運長期成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-22 17:49

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電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (22) 日出席 AI 產業鏈業績說明會，說明上半年營運成果以及未來成長策略，投資人關係資深處長王玉玲表示，未來公司將聚焦綠色資料中心、節能運輸和高效能基礎設施三大高價值領域，推動長期成長。

王玉玲表示，自 2021 年以來，公司策略性提升高價值事業比重，同時降低非核心事業占比。這使得毛利率從 2021 年的 18.5% 提升至今年上半年的 21.3%，營業淨利率也從 7.9% 提升至 8.9%，目前，光電部門和雲端物聯網部門占總體營收的比重已達 58%，較 2021 年的 51% 有顯著提升。

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王玉玲表示，公司未來將聚焦於產品生命週期較長、技術門檻高、市場規模大的領域，主要包括綠色資料中心、節能運輸和高效能基礎設施三大方向，這些新賽道可能不會立即貢獻營收，公司認為這是轉型的必經過程。

光寶科也計劃加速營運模式的改變，通過新事業投入來持續提升獲利，並將增加的利潤再投入研發，形成良性循環，擴大在新事業上的版圖，如投資日本工業用電源製造商 Cosel，以及子公司併購英國 LED 工業照明大廠 Dialight 的交通事業部。

展望未來，王玉玲表示，公司預期三大事業部門表現將持續成長，主要來自高價值核心事業的成長，包括雲端運算電源、光電半導體以及 IT 應用的高階電源和智慧輸入裝置等。

王玉玲也提到，新產品如低軌衛星和工業用電源產品的開發進展順利，第三季遊戲機客戶也開始拉貨，將為營運帶來正面助益。