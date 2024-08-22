外資賣超台股百億元 中信金又成狙擊標靶心 4天遭賣超16.65萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-22 18:03

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台股今 (22) 日大盤受制於解套賣壓，營建股的拉回幅度達 1.56%，大盤終場下跌 89.06 點作收或 0.4%，指數收在 22148.83 點，成交值萎縮爲 2893.97 億元，三大法人合計賣超 112.95 億元。外資今天再賣超中信金 (2891-TW)36887 張，累計連四日來外資賣超 16.65 張。

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8 月 22 日新台幣兌美元匯率以 31.966 元作收、貶值 2.8 分，成交金額 8.00 億美元。上午新台幣以 31.910 元開出，盤中最高 31.895 元，最低 31.974 元。

8 月 22 日台股集中市場外資賣超 100.91 億元；投信買超 17.67 億元；自營商賣超 29.71 億元，合計賣超 112.95 億元。8 月 22 日期貨市場方面，外資期貨交易口數淨額爲多單 3912 口 ，未平倉合約口數 33090 口。

8 月 22 日台股集中市場外資買超較多的個股爲，華邦電、中鋼、聯電、玉山金大成鋼、友達、第一金、中再保、亞泥、長榮；8 月 22 日台股集中市場外資賣超較多的個股爲，中信金、永豐金、鴻海、中興電、遠東銀、三商壽、華航、元大金、台積電、廣達。

8 月 22 日台股集中市場投信買超較多的個股爲，長榮航、國產、聯電、長華 *、矽力 *-KY、漢翔、京元電子、元大金、兆豐金、世紀鋼。8 月 22 日台股集中市場投信賣超較多的個股爲，鴻海、永豐金、晶技、隆大、第一金、大聯大、台光電、國泰金、臻鼎 - KY、中信金。

8 月 22 日台股集中市場自營商買超較多的個股爲，友達、開發金、欣興、毅嘉、大成鋼、景碩、統一、旺旺保、矽統、南僑。8 月 22 日台股集中市場自營商賣超較多的個股爲，鴻準、華邦電、金寶、亞光、長榮航、華南金、華航、聯電、富邦金、中再保。