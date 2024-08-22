中鴻9月內銷盤價跌500-600元 後續鋼材供需可望加速平衡
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-22 15:50
中鋼 (2002-TW) 旗下中鴻 (2014-TW) 今 (22) 日開出 9 月內銷及 10 月外銷盤價，受到鋼鐵產業淡季、國際鋼市調整影響，內銷熱軋每公噸調降 600 元、冷軋及鍍鋅調降 500 元；外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻說明，受中國大陸高溫洪澇、亞洲雨季及歐洲暑休等季節性因素影響，近期鋼鐵淡季需求放緩，國際鋼市呈階段性調整，但近來市場超跌已導致鋼廠虧損降產，待季節性因素緩解後，鋼材供需有望加速平衡。
不過，考量國內仍面臨低價進口鋼品擾市，為協助客戶加速去化庫存，並維持接單及營運動能，故本次盤價適度調降。
總體經濟來看，美國勞工部公布 07 月 CPI 年增率降至 2.9%，是自 2021 年 3 月以來首度低於 3%，市場普遍預期聯準會 (Fed) 於 9 月展開降息，將有助緩解高利率環境並提升消費與投資需求，預計對全球經濟溫和復甦具穩定作用。
鋼鐵供需方面，中國大陸國統局數據顯示，7 月粗鋼日均產量 267.55 萬噸降至年內低點，較上月大降 12.4%，顯示鋼廠因虧損已擴大減產幅度。預計隨著大規模設備更新、消費品以舊換新等政策逐步推展，加上官方粗鋼平控及秋冬季環保限制，第四季鋼材供需將漸趨平衡，有利亞洲鋼市穩定。
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