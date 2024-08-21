外資賣超台股60億 中信、新光結親外資不買單 分列賣超榜前2名

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-21 18:29

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台股今 (21) 日下跌 191.21 點，以 22237.89 點作收，失守 5 日線，成交量 3373.93 億元，三大法人今天合計賣超 207.94 億元，其中外資提款 60.26 億元，中信金和新光金雙雙遭到外資狠賣。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資、自營商同站賣方，外資賣超 60.26 億元，自營商賣超 155.05 億元，投信則獨站買方，買超 7.37 億元，三大法人合計賣超 207.94 億元。

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外資今天最青睞聯電，買超聯電 1.6 萬張，也偏愛多檔金融股，加碼台新金 7400 張，三商壽 6962 張，兆豐金 6773 張，第一金 5140 張，玉山金 4445 張，彰銀 4284 張。另外，也買超緯創 5485 張，台達電 4308 張，統一實 4100 張。

半途殺出搶親的中信金和「待嫁」的新光金今天雙雙遭到外資重砍，賣超中信金 11.5 萬張，也賣超新光金 9.3 萬張，此外，遭賣超的還有英業達 8219 張，泰金寶 - DR 6330 張，華邦電 5393 張，台積電 3935 張，鴻海 3003 張，廣達 2962 張，雲豹能源 2649 張，大亞 2633 張。

投信今天最偏愛長榮航，買超長榮航 8032 張，同時也加碼新光金 7415 張，聯電 3500 張，永豐金 2861 張，廣達 2611 張。此外，長華 *、漢翔、和碩、國產以及兆豐金今天也都受到投信青睞。