〈房市〉7月交屋潮！5大行庫新增房貸金額飆破1200億再創歷史新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-22 19:58

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中央銀行今 (22) 日公布本 (113) 年 7 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀) 新承作購屋貸款利率為 2.187%，與 5 月份持平，為自 98 年 1 月以來新高，購屋貸款為 1217.39 億元，創歷史新高，已三個月破千億，新青安貸款占 38.2%，較 6 月微幅上揚。

央行經研處副處長曹體仁指出，根據 7 月份的數據反映，因傳統民俗要避開農曆七月，故提前交屋潮湧現，集中在該月份，使得新承作購屋貸款再創高，達 1217.39 億元，較上月增加 20.51 億元。另新承作購屋貸款利率為 2.187%，較上月增加 0.003 個百分點，與 5 月份持平，亦寫下自 98 年 1 月以來新高。

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關於五大銀行新承做房貸連三個月破千億，是否反映房市過熱，央行是否有抑制對策。曹體仁表示，房市是價與量的關係。包括國泰、信義房屋甚及內政部房價指數，都呈現往上，建物移轉棟數也在上升，顯示價、量齊揚，導致連三個月新承作房貸金額增加，央行的政策目標是讓房市「健全發展、有序降溫」。

央行公布六都買賣移轉棟數增減狀況，月增率方面，六都僅台南市月減 3.46%；新北市月增 11.38%、台北市 12.75%、台中市 26.33%、高雄市 7.31%、桃園市 7.56%，六都合計月增 11.57%。

年增率方面，新北市年增 22.27%、台北市年增 30.20%、台中市年增 53.84%、台南市年增 26.28%、高雄 38.08%、桃園 29.45%，六都合計 33.60%，累計前 7 月增加 28.51%。