【量大強漲股整理】台股季線附近震盪，特化股全面發動下，有機會續航?未來主流股該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-08-22 17:36

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加權指數，今日開高走低，終場下跌 89.06 點，收在 22148.83 點，成交量 2893 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 100.91 億，投信買超 17.67 億，自營商賣超 29.71 億，三大法人合計賣超 112.95 億，其中，投信連 5 買，累計 135.67 億。

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美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.14%，標普 500 指數上漲 0.42%，納指上漲 0.57%，費半上漲 1.38%，聯準會 7 月政策會議記錄內容曝光，越來越少的官員擔心過早放鬆貨幣政策可能會重新引發通膨，大多數央行官員認為 9 月降息可能是適宜的，部分甚至認為 7 月就有理由行動，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼的機率為 62%，降息 2 碼的機率為 38%；AI 王者 (NVDA-US) 輝達，上漲 0.98%，收在 128.5 美元，站穩季線繼續上攻，8 月 28 日即將公布季報，有望再度優於市場預期；台股方面，加權指數，終場下跌 89.06 點，收在 22148.83 點，持續在季線附近震盪整理，預期量能有效放大下，就會繼續挑戰站上季線；本周關注焦點，傑克森洞全球央行年會將在 8 月 22 至 24 日召開，市場高度預期美國聯準會主席鮑爾將會暗示 9 月降息意願和幅度。

今日盤面焦點為 ABF 族群，AI 晶片需求成長將帶動 ABF 需求上升，能明顯改善 ABF 產業供過於求狀況，ABF 族群有望從谷底反彈上漲；(3189-TW) 景碩，亮燈漲停，收在 113 元，市場傳出景碩通過 (2330-TW) 台積電 AI 晶片的 ABF 載板認證，並成功打進輝達 GB200 供應鏈，營收有望迎來強勁的成長動能，(3037-TW) 欣興，上漲 5.56%，收在 161.5 元，7 月營收 100.5 億元，月增 13.3%, 年增 17.3%，第三季進入傳統旺季，下半年營運有望優於上半年，欣興董事長曾子章表示，AI 將是未來重要成長動能，下半年在 5G,AI 需求成長帶動下，營運有望加速從谷底回升，重新恢復成長。

先進製程，需要特殊化學藥劑，(1708-TW) 東鹼，亮燈漲停，收在 42.65 元，再創波段新高，今年鉀肥等化工產品持續受惠於內銷, 外銷日本等市場穩健成長帶動，加上原料回檔，帶動東鹼營運表現有良好回升，上半年合併營收 30.59 億元, 年增約 1%，但營業利益與稅後淨利則有顯著改善, 順利由虧轉盈，EPS 1.97 元；另外昨天節目公開預告的 FOPLP 將有機會成為下一波主流，市場傳出 (1711-TW) 永光，已打入 (3481-TW) 群創 FOPLP 供應鏈，先前早已攜手工研院，投入 FOPLP 製程搭配的材料開發中，其製程設計與產品性能已獲國內面板大廠認可，並符合零排放, 零廢棄, 低耗能及綠色永續發展的要求，順勢帶動永光化學電子化學事業 2024 上半年營運成長約 43％。

(1711-TW) 永光，亮燈漲停，收在 23.65 元，永光因特化, 電化營運增溫，7 月營收 6.93 億，年增 7.8％，加上受惠台幣貶值增添匯兌利益，營業淨利 0.22 億元，稅前淨利 0.52 億元，雙雙年增翻倍；前 7 月營收 47.95 億元，年增 6.8％，營業淨利 1.29 億元，年增 482％，稅前淨利 2.5 億元，年成長 269％，每股稅前盈餘 0.46 元，此外，傳出永光打入 (3481-TW) 群創面板級扇出型封裝（FOPLP），股價伴隨營運轉機發酵，逆勢攀揚。

總統賴清德表示，國防, 經濟是撐起國家發展兩大支柱，而無人機具雙重意義，在台灣發展兼具天時, 地利及人和，期許成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，2030 年拚產值達 400 億元；昨日領先預告的中光電，今天早盤大漲 + 7%，

(5371-TW) 中光電，來到 86.6 元，不僅於 2022 年開始小量出貨公安及工業檢測用無人機給 (TDY-US) 泰萊達科技，近期更是打入國軍無人機供應鏈，旗下子公司中光電智能機器人是首家通過兩款軍用商規無人機原型機檢測的公司，根據國防部公布決標結果，中光電一舉得標微型無人機 1,485 架, 監偵型無人機 1,552 架，兩案共 3,037 架，是這次軍用商規六款無人機購案中，採購數量最多的得標廠商，挪威主權基金公布最新對台股持股名單中，對中光電持股由前一次 0.8％大幅加碼到 3.58％，對於機器人, 無人機題材相當看好。

蘋果概念股 (3008-TW) 大立光，上漲 0.5%，收在 3000 元，8 月 15 日大立光配發 40 元現金股利，隔天 16 日就完成填息，表現相當強勢，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列將於 9 月中旬發表，會繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，7 月合併營收為 54.3 億，月增 34%，年增 54%，連續 12 個月營收年成長，大立光預估，8 月營收將大於 7 月，目前產能已經滿載，多數法人持續上調目標價，最高上看 3980 元。

領先預告的中光電

強勢噴出大漲 + 8%

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【上市量大上漲股】

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師