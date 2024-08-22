環境部慶周歲 彭啟明自許「國家永續長」上任百日網路聲量增4成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-22 18:48

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環境部今 (22) 日舉辦一週年部慶，呈現一年來的施政成果，並邀請歷任環保署長簡又新、沈世宏、張子敬、蔡鴻德等各界貴賓齊聚一堂。致力數位轉型的環境部，也在部長彭啟明上任後百日後，網路聲量上升 4 成，他表示自己是「國家的永續長」，會持續跨部會合作，以推動者自居。簡又新強調環境部是「環境 2.0」，減碳淨零無國界，更需國際合作討論及制訂標準。

彭啟明於致詞時表示，自擔任部長以來，他將自己的臉書帳號「捐」給環境部，由部裡的同仁管理使用，藉以發布環境部的相關動態，據統計，環境部近期網路聲量已足足增加了 4 成，而同仁的努力付出不再沒沒無聞。

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彭啓明回顧一年來的施政成果。環境部不僅承傳環保署的成熟典章與精神理念，也開展踏出環保署的框架，傳統工作用新方法面對，以智慧化方式管理、開拓新興策略方法、攜手國內外單位，一同推動各項工作。

身為「AI 行動內閣」一員，環境部推動數位轉型，導入 Taide 資料庫建構環境領域知識庫，利用科技和人工智慧技術，提升大氣監測到廢棄物管理的效率，並且透過數位科技的應用，將防災監控、架構環評監測數據整合共享平台、稽查執法等工作流程進一步優化，讓環境治理更加精準、有效。

彭啓明指出，他以環境部部長身份接下總統府「國家氣候變遷對策委員會」執行秘書一職，負責主導並統合各部會的討論，任務是減災、調適、淨零三位一體的深化氣候治理，更要重視調適與社會溝通。為應對氣候變遷方面，環境部成立綠色戰略辦公室，並積極推動相關法規及研究，提升我國在氣候治理量能。

「我是國家的永續長、每個部會也有一個永續長，我們不孤單！」環境部也積極結合產官學研各界力量、擴大執行成效，包括與 11 部會合力推行「形塑淨零永續綠生活」、與文化部共同推動菸蒂不落地方案、多元推廣全齡教育、與慈濟續簽署合作備忘錄、成立「紡織循環聯盟」等；而國際合作是面臨全球環境議題挑戰的重要一環，環境部攜手 NASA 與國內學研完成高屏 3D 空品實驗、推動臺美及亞太環境監測，並邀請瑞典化學署專家來臺進行交流等。

除了回顧一年來的業務成果，彭啓明強調環境部過往是「監管者」角色，未來則將以整合者、推動者推動全台力量，有感於臺灣面臨持續浮現的全球及本土環境挑戰，藉此機會，透過論壇方式向 4 位前環保署署長請益，做到集思廣益，以制定未來政策，議題包括啟動環保新文化運動浪潮、環評利害關係人意見的綜整之道、空氣污染改善瓶頸突圍，及回應各界對環境部的期待等。