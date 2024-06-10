環境部將組輔導團全面體檢SRF製造及使用廠 法規6月底前預告

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-11 17:18

對於近日外界關切桃園環保科技園區 3 家 SRF 廠入園爭議，環境部今 (11) 日表示，為環境把關責無旁貸，將籌組 SRF 輔導團，對 SRF 製造廠及使用廠進行全面體檢及產業輔導，找出現有問題環節，提出因應對策；同時 SRF 使用廠的空品檢驗標準預計於 113 年 6 月底前完成預告作業。

廢棄物轉廢為能是邁向淨零的路徑之一，我國參考歐盟、日本等先進國家發展趨勢，推動可燃廢棄資源燃料化，為強化管理，環境部已於 113 年 3 月 22 日再次修正「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，加強料源管制，比照國際 ISO 標準訂定我國 SRF 品質標準，建立產品分級制度，製造廠採三階段技術審查（書面、現勘、試運轉）及建立中央地方會審機制，以確保製造廠產製 SRF 的能力。

業者再從廢棄物中篩選出廢紙、廢塑膠、廢木材等非有害且具適燃性廢棄物，經過純化及均質化等程序，轉製成符合品質標準之固體再生燃料 (SRF)，並檢視料源、製造程序及販售流向各環節是否符合規定，提供給既有使用生煤當燃料的鍋爐使用，不僅能解決垃圾問題，還能取代生煤使用，減少排碳。

對於外界關心 SRF 使用廠造成空氣品質問題，環境部刻正辦理檢討及整合相關法規，嚴格明定可使用 SRF 作為燃料之設施為「流體化床式鍋爐、水泥旋窯或符合再生能源管辦之發電設備」，並應具備戴奧辛、粒狀物、硫氧化物及氮氧化物等污染防制設施。同時就現行 SRF 使用廠參照歐洲、日本標準，將加嚴戴奧辛標準及提高定期檢測頻率，相關法規預計於 113 年 6 月底前完成預告作業，以落實強化管制 SRF 使用者之空污排放情形，降低對空氣品質的衝擊。

環境部表示，SRF 的管理須符合國際定位，並建立完整的管理方案，為使製造廠及使用廠確實符合相關規範，環境部將籌組「SRF 營運體檢輔導團」，對 SRF 製造廠及使用廠進行體檢及產業輔導，找出現有問題環節，提出因應對策。短期進行產業輔導，診斷問題並提出解方及體檢報告書；中長期則盤點 SRF 營運動態及效益，提出 SRF 發展白皮書，並協助業者成立聯盟，建構 SRF 轉廢為能良好的發展環境。