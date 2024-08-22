宜鼎旗下安提強化邊緣AI 推Arm推論平台產品

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-22 13:07

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宜鼎 (5289-TW) 旗下邊緣 AI 解決方案提供商安提國際 (Aetina) 今 (22) 日宣布，推出全新 DeviceEdge 系列生力軍產品 AIB-MR1A-A1 AI 推論平台，其採用 Arm 架構、搭載 AI 加速卡的強悍平台，整合 Rockchip RK3588 高能源效率 Arm 處理器及 M.2 2280 AI 加速卡的擴展性，可驅動高達 32 組實時或預錄視訊串流，無論是機場、展覽館、百貨商場或大型場域安全監控，都能以其出色的成本效益、彈性與效能，加速推動各行各業的先進 AI 智能應用。

安提看好，Arm 架構處理器有別於 x86 架構處理器，擁有較低功耗與更低的總體擁有成本 (TCO)，廣泛運用於移動裝置和戶外邊緣運算設備中，隨著邊緣運算與生成式 AI 需求高漲，對運算能力需求不斷攀升。

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不過，Arm 處理器內建新 AI NPU 與提升運算效能的更迭速度，往往趕不上終端用戶需求，開發人員需求更靈活彈性與多元的 AI 方案與系統規格，能兼具部署彈性、效能與成本效益。

鑑於市場需求，安提推出 AIB-MR1A-A1 AI 推論平台，結合 Rockchip 八核 64 位元的 ARM 處理器 RK3588，支援實時視訊分析、8K 影像編解碼等繁重 AI 任務，能同時處理多達 32 通道與每秒 30 幀的 1080P 視訊串流。配備一組 PCIe Gen3 x4 訊號的 M.2 2280 M-Key 插槽，支援 AI 加速卡擴充，釋放高效能 AI 運算加速與影像處理的卓越能效。

安提與 DEEPX、Hailo 等 AI 處理器生態系夥伴合作，提供不同算力的 M.2 AI 加速卡選項，開發人員無需更換硬體平台，只需更換 AI 加速卡，如此一來可縮短產品上市時間，並取得更大的設計彈性。無論針對智慧城市或智慧零售等多元邊緣 AI 應用，都能找到合適的解決方案，滿足邊緣 AI 應用的多樣需求。

安提國際資深產品經理陳錦生表示，安提長期深耕於邊緣 AI 領域，擁有豐富的產業經驗，深入了解客戶需求與行業痛點，結合自身卓越的整合能力，提供有別於傳統 x86 架構的工業級 AI 解決方案與客製化服務，開啟邊緣運算多元應用的可能性。