〈宜鼎二廠啟用〉董座：打造AI生產核心基地 已規劃三廠預留地

鉅亨網記者魏志豪 宜蘭 2024-07-01 14:20

宜鼎 (5289-TW) 今 (1) 日位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區正式啟用，董事長簡川勝表示，因應 EdgeAI 浪潮下的龐大市場需求與動能，將二廠打造為集團的 AI 核心基地，未來將生產用 AI 相關產品，且為滿足未來 AI 趨勢，也已規劃三廠預留地，待二廠產能 6-7 成滿之後，將開始著手興建。

簡川勝說，一廠主要生產工控儲存與擴充模組，在「AI 加速、視覺驅動、客製整合」三大技術核心延伸下，二廠將用於生產 AI 晶片板卡、智慧相機等，讓邊緣 AI 軟硬整合涵蓋的層面更加完備。

簡川勝認為，2024 年對宜鼎集團而言，是創新能量迸現、新品與技術齊發的時刻，各項邊緣 AI 產品布局也將在全新二期廠區投產，為「AI 加速、視覺驅動、客製整合」三大產品技術核心提供充足產能。

針對「AI 加速」，宜鼎子公司安提國際甫於日前發布 NVIDIA MGX Server，成為集團旗下第一款邊緣 AI 伺服器，宜鼎也透過工業級 CXL 2.0 記憶體、E1.S/E3.S 邊緣伺服器 SSD 等新品，為 AI 與高速邊緣運算打下堅實基礎。

「視覺驅動」則展現宜鼎衝刺邊緣 AI 機器視覺的創新研發，其中針對 MIPI 嵌入式相機首創的 MIPI over Type-C 延長專利技術，為視覺應用開拓全新可能；「客製整合」則體現宜鼎集團少量、多樣、高客製的核心精神，並陸續在智慧工廠、ESG 等應用領域打造全方位軟硬整合 AI 解決方案。

宜鼎看好，隨著全球邊緣 AI 加速發展、以及宜蘭二廠產能加入下，預期將擴大 AI 專案導入數量，不僅將能更迅速地實踐創新技術，更能攜手全球夥伴共同將旗下產品及 AI 解決方案高效導入實際場域、規模化部署至邊緣端。