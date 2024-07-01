〈宜鼎二廠啟用〉今年AI開案量大增2-3成 跨入MGX訓練機種

鉅亨網記者魏志豪 宜蘭 2024-07-01 13:59

宜鼎 (5289-TW) 今 (1) 日舉辦二廠啟用典禮，董事長簡川勝表示，COMPUTEX 上月初結束後，旗下安提客戶的 AI 開案量增加很多，預計今年 AI 開案量將大增 2-3 成，同時安提也是輝達 (NVDA-US) 官網公布的 MGX 指定合作夥伴，今年開始跨入訓練機種。

簡川勝說，雲端 AI 布建到一定程度，AI 最終將落地，安提專注在 EdgeAI 領域，去年接案約 600 多件，包含 PoC 與量產，自 COMPUTEX 後，已感受到 EdgeAI 需求不斷提升，且集團不論是在硬體、軟體、通路與產能等都已經完備，看好未來 AI 佔整體集團營收比重將不斷提升，目標朝 3 成邁進。

簡川勝補充，安提專注的 MGX 主要應用市場在企業端，今年開案涵蓋智慧城市、智慧工廠、智慧交通與智慧零售等，應用相當多元，目前營收比較多是來自推論 (Inference) 機種，去年開始送樣訓練 (Training) 機種，今年陸續出貨。

宜鼎目前有眾多解決方案，除了 GPU 與輝達合作，FPGA 也攜手超微 (AMD-US) 旗下的賽靈思，甚至有 AI ASIC 的解決方案，看好可滿足各大應用的需求。