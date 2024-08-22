台亞法說會27日登場 第三類半導體業務、星亞掛牌進度成焦點

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-22 10:59

‌



半導體廠台亞（2340）將於 8 月 27 日舉行法人說明會，將說明其第三類半導體業務進展及子公司星亞視覺（7753）興櫃掛牌進度，台亞積極布局碳化矽及氮化鎵功率元件，預期年底前第三類半導體營收佔比將突破 5%，展現轉型決心。

台亞今年上半年營收 20.4 億元，年增 10.5%，但每股虧損 0.21 元，反映公司正處於投資轉型期。董事長李國光表示，新技術與新產品投資是遵循日亞化學集團策略布局，雖短期侵蝕獲利，但將強化公司長期競爭力。

‌



為支持業務擴展，台亞董事會近日通過子公司積亞 6.9 億元資本支出，用於購置碳化矽相關設備。公司過去幾年在第三類半導體領域累計投入近 35 億元資本支出，包括 AI 智慧自動化設施。

在產能布局方面，台亞已取消去年宣布的銅鑼科學園區設廠計劃，原因是評估園區污水處理成本過高。公司表示正積極尋覓合適廠房用地，以因應集團產能持續增加的需求。