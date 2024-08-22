中福完成菶事改選 盼爭議落幕停止內耗 積極轉型淡出無收益項目

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-22 15:42

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中福 (1435-TW) 昨 (21) 日召開股東臨時會，完成董事改選，公司表示，未來將持續推動改革，期爭議能儘速落幕，停止內耗，在重整營運的部分，持續穩定及活化現有資產及租賃業務，對耗工耗時無收益的項目會逐漸淡出。

中福表示，過去以廠房租賃為主要營收來源，然而目前除面臨與前經營團隊之訴訟以致影響進度，加上現有廠區部分廠房遭拆除與老舊問題，在環保法規管制日趨嚴格之下，整頓及重建將是嚴厲的挑戰。

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目前中福的中和總部大樓，除二樓辦公室自用外，其餘已出租；而中壢廠區方面，由於部分廠房遭拆除，使得建物恐有結構安全之疑慮，以致無法招攬優良廠商進駐，未來計畫整體廠區重新整建規劃。

中福表示，將積極計劃與優質、有潛力的企業洽談合作開發資產，包括建設開發、太陽能、長照、冷鏈、物流等領域，期為中福創造新的商業機會，增加股東權益報酬。