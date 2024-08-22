(獨家)反映成本 台鹽9/1起調高高級和特級碘鹽價格漲幅20-25%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-22 12:08

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臺鹽 (1737-TW) 爲反映成本，將自 9 月 1 日起調高高級碘鹽和特級碘鹽價格，漲幅 20-25%，臺鹽公司指出，此一調高售價措施爲反映成本，且避開傳統民眾大量用鹽之節慶，延至中元節後實施調價措施。

經銷商獲臺鹽通知，9 月 1 日調高調高高級碘鹽和特級碘鹽價格建議零售價格每公斤裝高級碘鹽價格由 15 元調高爲 18 元，漲幅 20%，特級碘鹽每公斤裝 20 元調高爲 25 元，調幅爲 25%。

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依臺鹽公司銷售資料顯示，鹽產品銷售占公司營收約 46%。

臺鹽指出，穩定供應台灣民生用鹽，高級碘鹽自 1992 年上市至今已逾 30 年未調整價格。根據行政院主計總處調查，台灣消費者物價指數 (CPI)30 年來漲幅逾 55%，基於歷年設備更新、能源、運輸、人工、食安法規要求等各項成本逐年攀升，臺鹽於今 (2024 年中元節後陸續調整高級碘鹽、特級碘鹽售價，反應部分成本俾利穩健經營。

臺鹽指出，臺鹽高級碘鹽和特級碘鹽首度調價幅度依舊遠低於 CPI，且鹽品在生活必需品的費用占比甚低，為減低對消費者的影響，臺鹽公司避開傳統民眾大量用鹽之節慶，延至中元節後實施調價措施，希冀為民眾提供健康優質的產品。