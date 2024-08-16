臺鹽：「七股鹽山風箏嘉年華」明後兩天不畏風雨照常舉辦

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-16 17:31

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錯過再等一年，臺鹽 (1737-TW) 今 (16) 日指出，在七股鹽山舉辦的「風吹七 Go 七股鹽山風箏嘉年華」不畏風雨如期舉辦，17 日和 18 日將為遊客帶來「鹽山動物園」主題風箏展演，現場展示多款大小型 Q 版動物造型風箏，七股鹽山天空將化身為繽紛多彩空中動物園。

臺鹽指出，今年還首次加入 2 層樓高的台塩海洋鹼性離子水風箏，提醒大家在炎炎夏日多補充水分，邀請大朋友、小朋友，一起來鹽山 fun 風過暑假。

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臺鹽表示，七股鹽山風箏嘉年華活動由臺鹽公司與亞洲國際風箏聯合會共同主辦，藉由這場大型活動帶來更多視覺饗宴，不僅豐富了暑假的娛樂內容，也提升了七股鹽山作為觀光景點的魅力。

臺鹽指出，七股鹽山風箏嘉年華展演場地以獨特的七股鹽山背景，結合風箏藝術，民眾能欣賞到超過 15 米長的獅子、老虎、猩猩等造型風箏在園區內飛舞，歡迎所有風箏愛好者與熱愛拍照的朋友們，一起來參加。除了令人目不暇給的空中風箏表演外，地面上還有風動地景風箏，繽紛可愛的熱帶魚、小蚵寶風箏地景隨風舞動，營造出夢幻般的景象，邀請民眾沉浸在風箏的繽紛世界中，每個角落都是拍照的絕佳背景。

臺鹽指出，來到七股鹽山必定要挑戰攀登高達 6 公尺的巨大鹽山，在蔚藍天空和白雲的映襯下，遠眺造型風箏迎風飄舞，別有一番風味，絕對是拍照的最佳景點。園區內設有「好管鹹事的日子展覽」、「碘鹽知識展覽」、「傳統曬鹽體驗區」、「扇形廣場」、「良緣塘」等，透過各展區了解昔日鹽工生活日常面貌及學習鹽品科普知識，值得體驗走訪。

同時，外雲嘉南管理處也在 8 月 10 日至 9 月 5 日於七股鹽山辦理「2024 臺灣鹽生活節 - 鹽文化藝術嘉年華」，活動內容包含特色鹽雕作品、鹽雕 DIY 手作體驗以及相關鹽文化教育展區，邀請民眾一同共襄盛舉來體驗雲嘉南濱海鹽業知性之美。