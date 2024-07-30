欣興上半年稅後純益40.29億元年減37% 每股純益2.65元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 18:59
載板及 PCB 大廠欣興 (3037-TW) 在積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重同時，2024 年第二季營收成長但獲利反向下滑，第二季稅後純益 15.95 億元，季減 34.45%，年減 33.22%，單季每股純益 1.05 元；2024 年上半年稅後純益 40.29 億元，年減 37.86%，每股純益 2.65 元。
欣興今 (30) 日公布最新財報顯示， 2024 年第二季營收 278.77 億元，創 6 季以來新高，但毛利率下滑爲 13.21%，季減 3.05 個百分點，年減 7 個百分點，第二季稅後純益 15.95 億元，季減 34.45%，年減 33.22%，單季每股純益 1.05 元。
欣興 2024 年上半年營收 542.8 億元，毛利率 14.69%，年減 5.7 個百分點，2024 年上半年稅後純益 40.29 億元，年減 37.86%，每股純益 2.65 元。
欣興董事長曾子章先前在股東會針對市場景氣前瞻指出，2024 年下半年營運將呈現逐季成長的走勢，在 AI 相關營收明年還會更高， 2025 年成長也會比今年來得好。
大型 PCB 廠的營運熱度在走升之中，各廠也在積極進行產能配置的調整，欣興業績熱度也有升溫走勢， 欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望大幅提高。
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