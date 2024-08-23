前進高雄 櫃買率3家創櫃新星8/23-8/24參展「亞灣新創大南方」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-22 10:20
為推廣創櫃板制度及協助媒合資金，櫃買中心帶領京冠生技、麗文文化及健談 3 家創櫃板公司，參展「2024 Meet Greater South 亞灣新創大南方」，於明 (23) 日至 24 日在高雄展覽館北館，歡迎各界踴躍蒞臨參觀櫃買中心設置之「創櫃新星主題專區」。
「2024 Meet Greater South 亞灣新創大南方」係於高雄舉辦之大型新創企業展。櫃買中心規劃設置「創櫃新星主題專區」，於現場設置諮詢服務人員，協助各界了解創櫃板制度。本次共同參展的 3 家創櫃板公司各具特色，包括專精農食循環經濟之京冠生物科技、經營校園市場通路之麗文文化，及提供婦科保健服務之健談等企業。
櫃買中心指出，此次活動邀集上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業 服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所提升，並期待藉由參加本展，能夠更加活絡南高屏地區創新能量，提 供當地創新企業優質的創櫃板輔導資源。
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