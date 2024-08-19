第一檔投資日本的上櫃ETF 00955明掛牌 聚焦日本5大商社及批發業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-19 19:27

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櫃買市場 ETF 將再添新兵，由中信投信發行的「中信日本商社 ETF」(00955) 將於明 (20) 日上櫃掛牌交易，中信日本商社 ETF 聚焦於日本五大商社及批發產業，同時也是第一檔在櫃買市 場上櫃掛牌並投資日本市場的 ETF。

櫃買中心表示，本檔 ETF 所追蹤之「NYSE FactSet 日本商社及批發指數」係由全球性數據服務公司（ICE Data Indices, LLC）編製及維護。該指數係以日本東京證券交易所上市公司為母體，經市值及流動性篩選，並依 FactSet RBICS 產業分類挑選「批發與經銷」相關產業股票共計 50 檔為成分股。

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中信日本商社 ETF 聚焦於日本五大商社及批發產業，同時也是第一檔在櫃買市場上櫃掛牌並投資日本市場的 ETF。該檔 ETF 成分股以三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事及丸紅等日本五大商社為主，並且包括其他如龜甲萬株式會社等知名公司，成分股除涵蓋民生消費、金融事業外，尚包括具備基礎建設利多的鋼鐵、原物料事業等各項產業，提供投資人更多元的投資選擇。