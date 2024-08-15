上櫃公司上半年7成4有獲利 14家賺逾1個股本
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-15 15:32
櫃買中心今 (15) 日公布統計，上櫃公司 113 年上半年度營收約 1 兆 2713 億元、稅前淨利 1,525 億元，分別較去年同期增加 6.01% 及 19.89%；顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現穩健成長，獲利成長金額前 3 大之產業分別為電子零組件業、文化創意業及建材營造，整體市場有獲利之上櫃公司共計 582 家，約占 74%。
櫃買中心表示，上櫃公司應於 113 年 8 月 14 日公告申報 113 年第 2 季財務報告者共計 790 家，除牧東 (4950-TW) 未於期限內完成公告申報外，其餘 789 家已全數完成。
櫃買中心指出，整體市場有獲利之上櫃公司共計 582 家，約占 74%，其中較去年同期成長者計有 484 家，約占 61％。在每股盈餘 (EPS) 方面，超過 10 元之公司計有 14 家，5 元以上未達 10 元的公司計 51 家，2 元以上未達 5 元之公司計 161 家，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。
櫃買中心進一步說明，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司 EPS 排名資訊，歡迎投資人利用櫃買中心網站 (www.tpex.org.tw / 上櫃興櫃公司 / 上櫃興櫃公司資訊 / 上櫃興櫃公司財務排名 / 上櫃公司 EPS 排名) 查詢。另投資人亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較 E 點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台 (http://ic.tpex.org.tw)，作為投資決策參考。
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