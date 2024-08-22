放款逾6兆！中國持續穩定房地產市場 5392專案「白名單」獲批准

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-22 09:49

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中國持續加大刺激房地產市場力道，國家金融監督管理總局週三 (21 日) 發佈最新統計數據指出，商業銀行迄今已審批房地產「白名單」專案 5392 個，審批通過融資金額近 1.4 兆人民幣(約 6.36 兆台幣)。

中國國家金融監督管理總局統計與風險監測司司長廖媛媛在國務院舉辦的「推動高質量發展」系列主題記者會上說：「在城市協調機制推動下，符合規定的『白名單』項目及時獲得資金支援，為促進專案建成交付、保障購房人合法權益、穩定房地產市場發揮了積極作用。」

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廖媛媛說，今年 1 月住建部和金融監管總局聯合發文，指導各地建立城市房地產融資協調機制。為推動這個機制落地見效，兩個部委在 4 月成立國家專班進行集中辦公，並指導各地成立地方專班開展工作。經國務院同意，金融監管總局和住建部 6 月聯合印發通知，針對提高「白名單」專案的推送效率和品質提出多項優化措施，以進一步發揮城市融資協調機制的作用，滿足房地產專案合理融資需求，切實支援做好保交房工作。

她並表示，為了做好保交房工作，當前各城市協調機制正在全面瞭解所在地在建已售未交付房地產項目資訊。對於需要通過「白名單」獲得融資支援但尚未滿足「白名單」條件標準的專案，城市協調機制督促銀行要提出有針對性的意見建議，房地產企業要採取措施儘快修復問題專案，城市政府要加強協調，推動符合「白名單」條件標準的專案應納盡納。

廖媛媛還指出，房地產融資協調機制主要是解決一部分比較困難的或者是需要推動解決問題的房地產項目。對於大部分房地產市場的金融需求，金融機構按照以往的例行做法，多渠道來提供融資支持。

今年來，中國金融監管總局持續指導金融機構多管道提供房地產融資服務，用足用好包括城市協調機制在內的各項政策措施，銀行機構對房地產行業融資保持穩中有增的態勢。