全球市場動盪！陸資產成避險資金熱門去處 有個地方更成確定性代名詞

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-21 16:03

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近來全球金融市場動盪，避險資金正回流中國市場，因當地股市、房市和匯市經歷了充分調整，目前處於相對低位，為國際投資者提供了頗具吸引力的入場機會，而在此背景下，上海正成為「確定性」的代名詞。

由於上海承接中國 85% 以上的債券發行和交易，該城市自然成為吸引外資的主要目的地。此外，新疆、河南、山東、浙江、福建等地的國資近期紛紛在上海搶購 A 級商辦與商用不動產，且

交易主要集中在上海核心區域，單筆交易金額通常在 20 億人民幣左右。

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數據顯示，上海去年大宗交易總額達 941 億人民幣，年增率 12.6%，今年上半年國內資金佔比更創近 3 年高。業內人士表示，目前上海市場缺的並非資金，而是優質標的，未來會有更多資本投入一線和熱點城市的核心資產中。

另外，進入 2024 年，坐擁中國最大豪宅市場的上海，成交量可用火爆形容。今年上半年備案均價每平方公尺 15 萬人民幣以上建案共有 8 個，總共推出 1802 套房源，平均認籌率 200%，最高的是濱江凱旋門，達到 492%。

根據克而瑞數據顯示，今年上半年上海共成交 1544 套總價 3000 萬人民幣以上豪宅，高於第二北京的 386 套以及廣州 127 套，更引人注目的是 8 月 7 日上海土地拍賣誕生單價地王，樓面積價值達每平方公尺 13.1 萬人民幣，預示著上海房價即將衝破天花板。

上海作為中國金融中心，金融中心實際上就是定價中心，是財富和資源的配置中心。誰掌握了這個中心，就佔據商業權力的最高點，也就佔據了財富分配的最頂層。這一點在歷史上已經得到多次驗證。

隨著中國經濟的崛起和全球經濟重心向東亞轉移，上海正在向全球金融中心的寶座發起挑戰。上海的優質資產已經可以被視為世界級優質資產，這是其他城市無法比擬的優勢。

這種優勢不僅體現在金融領域，也延伸到了房地產市場，特別是豪宅領域。

過去 3 年，上海已完成中心城區成片改造 185.7 萬平方公尺，今年到 2026 年，黃浦、靜安、虹口等市區優質地段將有超過 1.6 萬戶豪宅專案準備入市。此外，市中心內環內還有約 42 個風貌別墅專案，再加上近年來市中心優質地塊供應累積下來的存量，豪宅類建案潛在庫存量料將達到 3 萬套。

專家認為，上海高端住宅或豪宅投資，比的依然是對「稀缺資源」爭奪，而規劃、產業、景觀、產品則是四大評估標準

上海豪宅市場目前競爭激烈，新建案層出不窮，真正能在四個關鍵標準上全面展現稀缺性的專案是鳳毛麟角。在此背景下，一個專案引起市場的廣泛關注，也就是綠地外灘中心。

位於黃浦區的綠地外灘中心是上海外灘金融集聚帶的核心地標，戰略地位可謂「核心中的核心」。

自 2009 年起，黃浦區積極推進外灘金融集聚帶建設，經過十年的不懈努力，黃浦區的金融業實現了跨越式發展。上海目前共有 1736 家持牌金融機構，其中黃浦區就佔 721 家，吸引大量外資金融機構和國家級重點金融專案。