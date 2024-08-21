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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技(KEYS-US)EPS預估上修至6.16元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 22:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對是德科技(KEYS-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.94元上修至6.16元，其中最高估值6.19元，最低估值5.86元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.19(5.99)7.339
最低值5.86(5.86)6.377.7
平均值6.07(5.93)6.968.28
中位數6.16(5.94)78.32

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值49.55億53.45億58.76億
最低值49.00億50.25億54.63億
平均值49.33億52.14億56.47億
中位數49.35億52.37億56.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.253.314.786.185.91
營業收入43.03億42.21億49.41億54.20億54.64億

詳細資訊請看美股內頁：
是德科技(KEYS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKEYS

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