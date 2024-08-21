鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技(KEYS-US)EPS預估上修至6.16元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 22:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對是德科技(KEYS-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.94元上修至6.16元，其中最高估值6.19元，最低估值5.86元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.19(5.99)
|7.33
|9
|最低值
|5.86(5.86)
|6.37
|7.7
|平均值
|6.07(5.93)
|6.96
|8.28
|中位數
|6.16(5.94)
|7
|8.32
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|49.55億
|53.45億
|58.76億
|最低值
|49.00億
|50.25億
|54.63億
|平均值
|49.33億
|52.14億
|56.47億
|中位數
|49.35億
|52.37億
|56.25億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.25
|3.31
|4.78
|6.18
|5.91
|營業收入
|43.03億
|42.21億
|49.41億
|54.20億
|54.64億
詳細資訊請看美股內頁：
是德科技(KEYS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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