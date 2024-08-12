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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至9.1元，預估目標價為201.43元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.4元上修至9.1元，其中最高估值11.32元，最低估值5.83元，預估目標價為201.43元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.32(11.32)19.6415.5314.16
最低值5.83(5.83)7.769.8811.4
平均值8.8(8.65)11.1212.7312.91
中位數9.1(8.4)11.1912.4413.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值167.01億237.49億246.33億239.82億
最低值148.05億157.23億197.28億213.15億
平均值156.25億194.60億225.37億226.49億
中位數153.78億197.81億229.97億226.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.51-0.34-9.255.6440.72
營業收入93.01億93.88億176.40億337.56億202.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNG

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