ETF推出、機構興趣激增 今年上半加密貨幣持有人數激增6.4%至6.17億人

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-21 08:45

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最新數據顯示，今年上半年全球加密貨幣資產市場的持有者數量大幅增加，從 2023 年底 5.8 億增加到今年 6 月的 6.17 億，增幅達 6.4%，主要原因是比特幣 (BTC) 和以太幣 (ETH) 生態系統的重大發展，特別是與這兩種數位資產相關 ETF 的推出。

根據 Crypto.com 最新的市場規模報告，比特幣仍是最主要加密貨幣資產，持有量增長 5.9%，到今年中達到 3.14 億，佔所有加密貨幣資產持有者的 51%。此外，以太幣的採用率成長更快，增長 9.7%，使以太幣持有者總數達到 1.36 億，佔全球市場的 22%。

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報告指出，現貨 ETF 在美國的推出跟 4 月減半事件，均推動比特幣採用率的成長；報告估有 38.8 萬到 160 萬個人透過美國現貨 ETF 投資了比特幣，而減半事件將礦工獎勵從 6.25 枚降至 3.125 枚，增強比特幣作為「數位黃金」吸引力，並吸引了大量機構的興趣。

以太幣的迅速成長則主要源自 3 月 Dencun 升級，使得以太幣 L2 網路的交易費用大幅降低。這次升級增強以太幣的可擴展性，導致 L2 活動激增，目前約佔以太幣網路所有交易的 90%，高於升級前的 77%。此外，今年首季以太幣 DeFi 生態系統中的流動性再質押計劃將 DeFi 總鎖定值 (TVL) 推升至 1 千億美元，季增近 2 倍。

現貨 ETF 自推出以來取得不俗成績，與比特幣掛鉤的基金打破了 ETF 市場多項紀錄，期間機構投資人在比特幣持續成長中發揮關鍵作用，截至今年 6 月，美國現貨比特幣 ETF 吸金逾 140 億美元。

以太幣也受益於機構興趣增加，特別是在美國證交會 (SEC) 放棄對其調查，這兩件事都增強投資人對以太幣和整個市場的信心。最初的興趣激增導致以太幣價格在今年 6 月以前反彈至 3900 美元。