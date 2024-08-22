美股回血了 比特幣還拖著 投資人為何不趕緊進場撈便宜？

鉅亨網編譯許家華 2024-08-22 13:42

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8 月初，全球股市和加密貨幣都經歷了大幅拋售，波動加劇和對經濟衰退的擔憂導致比特幣跌至 6 個月低點，納斯達克綜合指數進入回調區域。

此後，美股回收並收復大部分跌幅，標普 500 指數距離 7 月 16 日創下的收盤紀錄高點僅差 1% 不到，而那斯達克指數本周也結束修正。

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然而，隨著全球股市的回升，加密貨幣市場卻顯得相對疲弱。根據市場數據，比特幣 8 月初跌至 6 個月低點約 5 萬美元，雖然在隨後的幾周內反彈，目前交易價格約為 61400 美元，約較 8 月初漲逾 20%，但仍較 3 月的歷史高點 73798 美元下跌約 17%。

儘管如此，投資者仍然不急於進場撿便宜。

GSR 高級策略師 Brian Rudick 和 Nansen 首席研究分析師 Aurelie Barthere 對於阻礙加密貨幣投資者進一步逢低買入的原因，提出了一些看法。

投資者的憂慮

加密貨幣分析師指出，投資者對於政府可能出售因非法活動而沒收的加密貨幣感到擔憂。GSR 的資深策略師 Brian Rudick 表示，這種不安情緒可能導致市場的回暖緩慢。

加密貨幣的高波動性

Nansen 的首席研究分析師 Aurelie Barthere 指出，比特幣的表現可視為高貝塔股票，意味著其波動性大於市場整體。她提到，當經濟增長放緩時，高貝塔資產的表現通常會不如大盤。這種情況使得投資者在市場情緒不穩定時更加謹慎。

未來走勢展望

雖然目前市場情緒低迷，但分析師們認為，隨著美國聯準會 (Fed) 可能在 9 月降息，市場情緒可能會改善。

QCP Capital 分析師指出，風險偏好情緒最終可能擴展到加密貨幣領域。

根據 CME FedWatch 工具，交易者已完全預期 Fed 將在 9 月放寬政策利率，Amberdata 衍生性商品總監 Greg Magadini 指出，這被認為是比特幣的利多消息。比特幣期權的波動性偏向於下行，但在 9 月卻出現轉正跡象，顯示出市場對於未來的潛在樂觀情緒。

「現在所有投資者面臨的一個大問題是，Fed 能否儘早降息以使美國經濟穩定下來？」Barthere 說。

此外，隨著全球流動性可能增加，分析師預測比特幣將有上漲的潛力。過去的數據顯示，比特幣的週期低點通常出現在全球 M2 貨幣供應觸底之前，21 Shares Research 的分析師表示，當貨幣供應增加時，比特幣的價格往往會快速上漲，通常會超過流動性的成長，然後隨著市場的自我調整而經歷週期中期修正。