台數科寬頻動能和5G企業專網將成挹注營收利基

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-21 17:55

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有線電視多系統 (MSO) 業者台數科 (6464-TW) 今 (21) 日召開法說會，雖然近年台灣有線電視收視戶數衰退，但台數科指出，公司和電信業合作寬頻持續成長，並取得相關光纖網路標案和 5G 企業專網，挹注營收成長。

台數科指出，隨著科技發展快速、客戶需求多元，台數科的光纖覆蓋面積達全台的 41%，幅員廣大須面對不同場域的科技或網路需求，因此，台數科以光纖寬頻基礎建設為優勢，投入 5G 企業專網應用的服務整合，台數科目前持續多角化佈建 5G 企業專網，整合不同領域的技術發展垂直應用服務並落實於不同場域，包含 5G 智慧工廠、5G 智慧球場、5G 智慧校園與 5G 沉浸式展演等多種實證案例，更榮獲「2023 年智慧城市卓越貢獻獎」殊榮。

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其中，台數科攜手合作夥伴整合數位雙生、無人搬運車、AI 加工誤差等技術，鎖定國內製造業及工具機產業重鎮的大中部地區，協助製造工廠進行 5G 轉型。另外，針對霧峰高爾夫球場之營運需求，由台數科整合 MR 擊球、數位戰情室、無人機巡檢... 等應用來加以解決，打造全台首座 5G 智慧高爾夫球場。另一方面，在學術網路的服務基礎下，加值了英語 VR 學習及數位歷史典藏體驗等服務，以 5G 企業專網進行穩定、高品質的傳輸，提升國中小學的學習效果。

台數科指出，台數科以數位化解決方案滿足經營區內各行各業的需求為己任，光纖網路是重要的建設與資源，未來將持續以光纖搭配 5G 專網為基礎，投入智慧照護、智慧交通、智慧家庭等不同應用，為更多產業領域提供優質電信服務。