IDC：全球手機第二季關注AI手機、5G政策、低階手機發展

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 15:10

根據 IDC(國際數據資訊) 最新全球智慧手機供應鏈追蹤報告，在下游市場需求仍弱、上游部分關鍵零件漲價的情況下，2024 年第一季全球智慧型手機產業製造規模相對上季衰退 8.6%，但較去年同期成長 10%。

IDC 全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究經理高鴻翔指出，由於記憶體、AMOLED、相機鏡頭傳感器等手機關鍵零組件延續去年第四季的漲價趨勢，智慧手機品牌廠商持續採購高於需求的漲價零件。隨著下游市場需求仍弱、低階市場價格競爭激烈，品牌廠商開始透過削減零件採購訂單，來抑制零件價格持續上漲。預料第三季多數零件漲勢將告一段落。

高鴻翔表示，從產業結構來看，隨著中國、印度政府採取積極 5G 推廣政策，2024 年全球 5G 智慧手機的出貨比重可能高於原本的悲觀成長預期。至於委外設計、生產的比重則略微下滑。

展望未來發展，隨著供應鏈上下游抱持保守態度下，預料全球智慧手機產業規模成長第二季將呈現相對遲緩的發展態勢。AI 手機、中印 5G 政策推展、小米與傳音於低階手機市場競爭態勢等，將成為觀察的重點所在。

另外，根據 IDC 全球季度手機追蹤報告，預計 2024 年全球智慧型手機出貨量將年增 4%，達到 12.1 億部。