明泰、仲琦攜手參展COMPUTEX 大秀5G、HitronCloud產品

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-29 15:41

網通廠明泰 (3380-TW) 與旗下仲琦 (2419-TW) 一同參展 COMPUTEX 2024，明泰將展出 5G 微型無線電單元高速 800G 交換機等多項產品；仲琦則展出自主研發的雲端網絡維運管理平台 HitronCloud，提供全方位網路管理解決方案。

明泰因應市場高速移動連網需求提升，推出 5G 微型無線電單元 (Micro Radio Unit) 產品，是一種小型化的 5G 通訊微型無線電發射和接收裝置，可安裝在建築物、路燈、廣告牌等城市基礎設施上，同時進行網路控制，補足未被現有基地台覆蓋的範圍。可應用在工業製造、互聯網應用、農業領域以及智慧城市等多種場域。

仲琦自主研發的雲端網絡維運管理平台 HitronCloud，可以協助電信商客戶，達成網絡自主化 (Autonomous Operations) 維運目標。透過遙測收集和分析網絡數據，HitronCloud 為用戶提供更深入的 WiFi 和接入網路洞察，幫助電信商客戶即時做出正確的網路維運決策。

另外，HitronCloud 搭載 AI 驅動的自動化功能，運用人工智能技術，HitronCloud 可以開啟自動網路優化功能，提前發現並解決潛在的網路掉速問題。