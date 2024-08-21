【量大強漲股整理】自動化工業展登場下，機器人股走勢分歧，是利多出盡又或是有機會續航?
鉅亨研報 2024-08-21 17:07
加權指數，今日開低震盪走低，終場下跌 191 點，收在 22237 點，成交量縮至 3373 億。
觀察三大法人籌碼動向，外資今日賣超 60.25 億元，轉買為賣；自營商今日仍站賣方，賣超台股 155.05 億元，連 3 賣，自行買賣 73.75 億元，避險則為 81.92 億元；投信則站買方，買超 7.36 億元，連 3 買；三大法人合計賣超 207.93 億元。
美股主要指數全面收黑，費半指數跌逾 1%，低，結束今年最長漲勢，那指標普終止連八紅，終場道瓊下跌 61 點，那指下跌 0.33%，費半下跌 1.33%，NVDA-US) 輝達下跌 2.12%，應用材料下跌 2.27%，(TSMC-US) 台積電 ADR 下跌 1.94%，全球央行年會 22 日登場，投資人靜待本週聯準會 7 月會議紀錄及鮑爾談話，市場普遍認為鮑爾週五演說將為下月降息鋪路，(NFLX-US)Netflix 股價飆漲三年來首創新高；台股方面，加權指數今日呈現開低震盪，在權值 F3 (2330-TW) 台積電,(2317-TW) 鴻海, (2454-TW) 聯發科，全面走弱下，指數呈現
開低走低，下挫逾百點，加上因適逢台指期結算，法人壓低權值股出貨，市場呈現觀望量縮，加權指數終場下跌 191 點，收 22237 點，成交量縮至 3373 億，
雖然今天呈現回檔，台股沒能站穩季線，主要還是因為量能不足；但是反觀
代表中小型股的櫃買 OTC 指數，相對強於大盤，雖然回檔，不過仍是守穩所有均線之上，領先站穩季線，更領先預告中小型股將是未來的主流。
股票方面，權值股普遍表現回檔，反觀蘋果股王，(3008-TW) 大立光，卻是逆勢大盤走高，盤中更來到 3020 元大關；除此之外今日盤面上聚焦的集中在金控併購案最新發展， (2891-TW) 中信金欲公開收購 (2888-TW) 新光金，攔轎搶親，打亂「新新併」布局， (2888-TW) 新光金，今日持續衝高逾 5% 至 12.65 元創下逾 6 年新高，量能來到 98 萬張之多， (2891-TW) 中信金卻下殺逾 3.7% 跌落半年線支撐，成交量也放大至逾 22 萬張居第二大；另外網通股也有不錯表現，
訊舟 (3047-TW) 股價一度亮燈漲停，來到 48.5 元大關，第二季營收稅後純益 0.88 億元，不僅轉虧為盈，更寫下單季獲利 7 季新高，另外中小型股 (2349-TW)錸德,(5905-TW)南仁湖，買盤積極進場卡位；另外市場屏息 Fed 主席鮑爾 23 日於全球央行年會發表演說，加上下周三暉達即將公布財報，觀望氣氛較濃，未來可鎖定留意的重點 CoWoS 先進封裝, 機器人概念, CPO, 綠能, FOPLP,AI 伺服器族群等，將有機會繼續表現。
機器人股走勢分歧 (3019-TW) 亞光，+3.27%，收盤來到 126.5 再創波段新高；
但 (2359-TW) 所羅門卻是呈現 - 3.9%，來到 160 元大關
到底機器人股票有機會繼續表現?
還是黃仁勳未來台下的，失望性賣壓，導致利多出盡?
該如何解讀機器人股?
都在今日的影片中獨家解讀!
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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