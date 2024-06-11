廣運發行CB案競拍 平均得標價118.47元計募7.1億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-12 14:21

廣運 (6125-TW) 今 (2024) 年業績可望回升同時，廣運今年擬辦理的籌資案包括發行 1 萬張的現增股，同時，擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB)，其中，擬發行 CB 籌資案完成訂價，轉換價訂為 114 元，今 (12) 日開標，加權得標價格 118.47 元，將募得 7.1 億元。

廣運擬發行 CB 籌資案其中 5100 張的競拍，競拍底價爲 102 元，今天開標結果，最高得標價 130.2 元，最低得標價格 116.8 元，將完成募集 7.1 億元，廣運的這筆 CB 預訂在 6 月 21 日掛牌交易。

廣運擬發行的的 1 萬張現增股及 6 億 CB 暫訂以每股 65 元溢價發行，將募集 6.5 億元；同時，在在半導體及散熱題材的大力發酵之下，廣運是繼辛耘 (3583-TW) 之後辦理市場籌資的設備廠。

廣運跨入第三代半導體並成立熱傳事業群，目前散熱解決方案已擴及由原來 AI 數據機房、伺服器應用，擴及到 5G 基地台、車載以及儲能系統。同時，廣運也提供新客製化開放式機架第三版（ORv3）機櫃水冷散熱建置，CDU 水、氣冷散熱模擬方案，新開發應用部份目前配合客戶進度執行驗證中，依客戶需求熱度高。