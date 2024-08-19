谷月涵：台股反彈挑戰前高 示警降息後風險變高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-19 15:14

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台股 8 月遭遇股災，凶猛跌勢令投資人措手不及，有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵 (Peter Kurz) 今 (19) 日表示，看起來台股最壞情況已經過去了，未來是否再創高，取決於這波反彈能否向上突破，他也示警，美國啟動降息代表經濟成長趨緩，歷史經驗來看，股市也會隨之下跌。

谷月涵說明，美國聯準會反應通常比較慢，像是 2 年前美國通膨已經飆升，Fed 才啟動暴力式升息，現在也要完全確認通膨威脅已經消滅了才會開始降息，但也代表經濟有所降溫，企業獲利不佳開始裁員，就會形成惡性循環，因此，他認為降息不是好的現象。

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谷月涵重申股市風險很多，不論是筆電、PC、網通等產業，雖然很多都是很有價值的新科技，但不代表股票就會一路上漲，市場仍可能發生過度樂觀的狀況，因此就會面臨修正壓力，呼籲投資人要審慎評估。

對於 8 月這波股災，谷月涵說，股市修正幅度非常深、速度非常快，同時，反彈速度也很快，目前仍處於反彈的位階，他認為，「表現還 OK」，若能突破波段新高，未來還有上漲空間，反之，如果向上攻堅失敗，可能就要保守一點。

就美國近期經濟數據來看，確實成長有些放緩，中期來看，股市偏保守一點，不過，股市和經濟偶爾會脫鉤，從消息面來觀察，上漲動能主要來自 AI，還是有可能去推升台股表現。

資金面部分，觀察貨幣供給與台股市值狀況，今年確實有點過熱，不過，自美中貿易戰後，台灣掌握重要產業趨勢，資金從中國大陸流出的方向仍未改變，雖速度沒有太快，但新資金進來還算滿豐富。