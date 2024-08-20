中國最大汽車經銷商爆雷：消費者領不了車 員工拿不到薪水

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-20 11:57

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拖欠工資、拒不交車、門市關閉、瀕臨下市...... 巔峰時期市值超過人民幣（下同）1,000 億元、全中國近 700 多家 4S 店的全國最大汽車經銷商廣匯汽車，迎來至暗時刻。

據《藍鯨新聞》周二（20 日）報導，連日來，陸續有消費者表示，領不了在廣匯汽車旗下 4S 店購買的汽車。

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江蘇消費者寧寧表示：「今年 6 月底在廣匯旗下的徐州銘之寶汽車銷售服務有限公司定了一台寶馬 X5，簽了正規的銷售合約，定金和首付已付完，貸款程序已走完，車子已經到店，本來約定 6 月 20 日就能交車，但現在兩個月過去了，還是無法提車。」

值得注意的是，僅僅該消費者買車的 4S 店，就有 40 多輛車無法領走。

當被問到無法提車的具體原因時，寧寧說：「新車合格證被 4S 店抵押給了寶馬金融，現在店裡資金鏈緊張，合格證無法贖回，車子即便在店裡，也沒有辦法領走。」

新車合格證是車輛生產企業印制的整車合格法定文件，相當於是汽車的「身分證」。沒有合格證車輛，買家就無法掛牌。

一些 4S 店為緩解資金壓力，會把合格證和備用鑰匙拿去抵押，變成貸款擔保。

寧寧表示，該門市的資金缺口超過 2,000 萬元，40 多輛車的合格證都被拿去抵押了。

數日後，寧寧表示：「由於 4S 一直拒不交車，消費者後來集體上門維權，最後一起協商解決。迫於無奈，4S 店用合格證復印件辦了臨時牌照，才把車子開走了。但感覺店裡是在拖延時間，因為臨時牌照是有期限的，如果合格證原件一直拿不到，車子還是無法正常上路。我車子的首付款交了 11 萬，下個月 8 號就要開始還貸款了，買個車子真糟心。」

徐州銘之寶接線工作人員對此表示，最近店裡出了一些情況，很多車型沒有現車，領車需要等很長時間，建議消費者前往別家 4S 店買車。

有相同情況的消費者還有很多，連日來，江蘇、山東、廣東、遼寧、安徽等地消費者都面臨領車難的問題，涉及奔馳、寶馬、捷豹路虎等品牌。

值得留意的是，涉事 4S 店均為廣匯汽車旗下經銷商，領車難問題集中在 7 月 8 月。消費者說，門市人員給出的回應大多為財務處理銀行問題、資金困難等，但實際原因多為車子合格證被拿去抵押了。

4S 店經營困難，資金鏈緊張受害的不光消費者，還有員工。

安徽、浙江、四川、遼寧、江西等地廣匯旗下的門市，均出現拖欠工資的情況。

星星是安徽某 4S 店廣匯前員工，據他透露：「門市壓了 2 個月工資，8 月份社保沒交，6 月的工資還沒發，去年還幫門市墊了 2,000 塊錢，雖然報銷流程走完了，但一直不給轉錢，目前已經離職。」