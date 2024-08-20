search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：旭隼(6409-TW)EPS預估上修至47.75元，預估目標價為2005元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對旭隼(6409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由46.64元上修至47.75元，其中最高估值54.86元，最低估值42.32元，預估目標價為2005元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值54.86(54.86)60.9262.52
最低值42.32(42.32)51.3659.76
平均值48.09(47.21)54.660.69
中位數47.75(46.64)52.8859.79

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值24,569,00028,509,00032,183,000
最低值20,955,00024,399,00026,941,000
平均值22,657,21025,884,89029,454,670
中位數22,435,00025,405,68029,240,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS41.5250.927.1325.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,950,84322,724,59616,956,68213,652,564

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
旭隼19751.54%
美元/台幣32.03-0.80%

延伸閱讀


Empty