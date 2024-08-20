鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估下修至63.51元，預估目標價為1420元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 08:10
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由63.88元下修至63.51元，其中最高估值66.16元，最低估值57.85元，預估目標價為1420元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|66.16(66.16)
|84.22
|115.58
|最低值
|57.85(57.85)
|66.79
|71.55
|平均值
|63.34(63.43)
|72.31
|86.49
|中位數
|63.51(63.88)
|72.28
|83.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|540,757,410
|655,170,540
|787,133,370
|最低值
|499,967,000
|539,316,000
|656,518,000
|平均值
|516,221,540
|594,634,960
|705,354,310
|中位數
|515,800,000
|590,952,000
|696,422,080
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|48.51
|74.59
|70.56
|26.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|433,446,330
|548,796,030
|493,414,582
|322,145,988
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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