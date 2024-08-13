多空最後的防線！台積電收941元未來就看高價股？今日盤勢重點一次看
鉅亨研報 2024-08-13 16:20
1. 以色列、伊朗戰火山雨欲來，投資人迎超級數據週，美股 (12) 日四大指數漲多跌少，惟道瓊指數下跌 140.53 點，或 0.36%，收 39,357.01 點。
2. 台股 (12) 日開高震盪走高，電子、居家生活與生技類股買盤點火，聯策 (6658-TW) 攻上漲停、和椿 (6215-TW)、德律(3030-TW) 漲逾 6%，居家生活股慶豐富 (9935-TW) 與峰源 - KY(6807-TW)亮燈漲停，加權指數終場上漲 23.31 點，收 21796.57 點。
3. 電子指標股方面，台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 收紅，聯發科 (2454-TW)、廣達(2382-TW) 等則收黑，台光電 (2383-TW) 更重挫 4.14%；高價電子股普遍走揚，世芯 - KY(3661-TW)大漲 5.76%、健策 (3653-TW) 上漲 4.19%，旭隼 (6409-TW)、大立光(3008-TW)、川湖(2059-TW) 等收紅。
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