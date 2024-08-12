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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅3.49%，總成交額217.31億

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:04


台股今日其他電子業類股表現強勁，12日10:04相關指數上漲3.49%，總成交額217.31億元，大盤占比12.0%。

該產業上漲家數29、下跌家數9、平盤家數5。領漲個股旭隼(6409-TW)12日09:50股價上漲85元，報1840.0元，漲幅4.84%。

其他電子近5日下跌7.22%，集中市場加權指數下跌0.78%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 -7.22% -0.78%
近一月 -21.08% -11.98%
近三月 +1.66% +3.67%
近六月 +52.63% +18.64%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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