盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅3.49%，總成交額217.31億
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:04
台股今日其他電子業類股表現強勁，12日10:04相關指數上漲3.49%，總成交額217.31億元，大盤占比12.0%。
該產業上漲家數29、下跌家數9、平盤家數5。領漲個股旭隼(6409-TW)12日09:50股價上漲85元，報1840.0元，漲幅4.84%。
其他電子近5日下跌7.22%，集中市場加權指數下跌0.78%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|-7.22%
|-0.78%
|近一月
|-21.08%
|-11.98%
|近三月
|+1.66%
|+3.67%
|近六月
|+52.63%
|+18.64%
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