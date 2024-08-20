鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為25.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.32元上修至0.32元，其中最高估值0.51元，最低估值0.2元，預估目標價為25.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.51(0.51)
|1.18
|0.79
|最低值
|0.2(0.2)
|0.19
|0.69
|平均值
|0.34(0.34)
|0.57
|0.75
|中位數
|0.32(0.32)
|0.5
|0.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|384,858,000
|404,180,000
|372,057,570
|最低值
|353,700,160
|333,688,270
|323,221,840
|平均值
|375,108,050
|377,017,780
|352,090,550
|中位數
|375,978,000
|382,732,000
|360,992,240
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|1.15
|4.02
|0.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇