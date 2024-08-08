盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.93%，總成交額31.53億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:05
台股今日其他電子業類股表現疲軟，08日09:05相關指數下跌2.93%，總成交額31.53億元，大盤占比10.83%。
該產業上漲家數8、下跌家數33、平盤家數2。領跌個股旭隼(6409-TW)08日09:03股價下跌75元，報1720.0元，跌幅4.18%。
其他電子近5日下跌10.95%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|-10.95%
|-4.07%
|近一月
|-17.56%
|-9.6%
|近三月
|+2.11%
|+3.11%
|近六月
|+53.26%
|+17.68%
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