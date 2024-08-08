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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.93%，總成交額31.53億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:05


台股今日其他電子業類股表現疲軟，08日09:05相關指數下跌2.93%，總成交額31.53億元，大盤占比10.83%。

該產業上漲家數8、下跌家數33、平盤家數2。領跌個股旭隼(6409-TW)08日09:03股價下跌75元，報1720.0元，跌幅4.18%。

其他電子近5日下跌10.95%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 -10.95% -4.07%
近一月 -17.56% -9.6%
近三月 +2.11% +3.11%
近六月 +53.26% +17.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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