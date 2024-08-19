鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至2.56元，預估目標價為29.31元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.48元上修至2.56元，其中最高估值3.46元，最低估值2元，預估目標價為29.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.46(3.46)
|5.72
|6.23
|3.29
|最低值
|2(2)
|1.67
|1.04
|1.29
|平均值
|2.63(2.59)
|3.2
|2.77
|2.14
|中位數
|2.56(2.48)
|2.99
|2.69
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.55億
|64.94億
|65.14億
|67.74億
|最低值
|53.73億
|57.11億
|48.81億
|59.70億
|平均值
|56.43億
|60.88億
|58.89億
|63.72億
|中位數
|56.74億
|61.09億
|61.08億
|63.72億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.03
|2.27
|1.48
|0.71
|-0.56
|營業收入
|35.25億
|44.27億
|40.29億
|45.01億
|45.82億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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