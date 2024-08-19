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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至0.14元，預估目標價為101.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 14:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雅保(ALB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.26元下修至0.14元，其中最高估值13.8元，最低估值-1.47元，預估目標價為101.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.8(13.8)17.221.225.7
最低值-1.47(-1.47)-2.7-1.252.01
平均值0.91(1.01)3.495.8411.79
中位數0.14(0.26)2.664.427.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值67.99億85.20億99.00億112.97億
最低值51.18億53.28億58.65億65.46億
平均值56.51億62.94億71.75億91.15億
中位數56.75億62.83億67.22億95.01億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.023.521.0622.8413.36
營業收入35.89億31.29億33.28億73.20億96.17億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALB

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