鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至0.14元，預估目標價為101.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 14:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雅保(ALB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.26元下修至0.14元，其中最高估值13.8元，最低估值-1.47元，預估目標價為101.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.8(13.8)
|17.2
|21.2
|25.7
|最低值
|-1.47(-1.47)
|-2.7
|-1.25
|2.01
|平均值
|0.91(1.01)
|3.49
|5.84
|11.79
|中位數
|0.14(0.26)
|2.66
|4.42
|7.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|67.99億
|85.20億
|99.00億
|112.97億
|最低值
|51.18億
|53.28億
|58.65億
|65.46億
|平均值
|56.51億
|62.94億
|71.75億
|91.15億
|中位數
|56.75億
|62.83億
|67.22億
|95.01億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.02
|3.52
|1.06
|22.84
|13.36
|營業收入
|35.89億
|31.29億
|33.28億
|73.20億
|96.17億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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