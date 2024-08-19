新潤插旗桃園中壢體育園區重劃區720坪建地合建案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-19 22:11

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桃園中壢後站商圈的體育園區力拚 2025 年完工，可望成為桃園新鬧區，建商也加速在此一區域加速卡位，新潤 (6186-TW) 今 (19) 日簽下在中壢體育園區重劃區內的 720 坪建地合建案，預計 2026 年推案，預估在 2029 年或 2030 年可以入帳。

建商現階段持續於台中、桃園插旗發展潛力大的新興重劃土地及合建，進行滾動開發，新潤興業並指出，對於此一與當地地主的合建案，基地並達到 720 坪的面積，預估新潤可分回 67%-71%，地主 29%-33%。

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房仲業者指出，桃園中壢後站商圈的體育園區因鄰近中原、中壢火車站、龍岡與家樂福商圈，生活機能本就完善，可免除重劃區的發展醞釀期，加上未來又有捷運綠線中壢延伸線利多加持，且因鄰近中壢工業區與平鎮工業區，住宅剛性需求強勁。

中壢運動公園規劃有 9 公頃規畫為體育場用地，將興建亞奧運等級運動場館與流行音樂中心，另有 6.96 公頃商業區，未來也將引進百貨、電影院進駐。其中住宅區面積約 36.18 公頃，未來可容納 1.2 萬入住人口，加上公園綠地豐沛，成為中壢新鬧區商圈。

而新潤興業最新的規劃，2024 年新潤興業預定完工的建案有新北市泰山區「新潤 A5」、淡水區「新潤心苑」、桃園市蘆竹區「新潤麗蒔」、新北市新莊區「新知商辦大樓」與台北市南港區「擎天森林」等建案，合計分回總銷金額達 135 億元。其中新北市新莊區「新知商辦大樓」已由一詮 (2486-TW) 因公司的地緣關係而以 29.9 億元買下，預計在今年底前交屋入帳。

新潤與業 2024 年公開銷售的建案部分，預計有台北北投「士科大院」，分回總銷金額為 77 億元，後續還有中壢洽溪段合建案、中和大華段與板橋江子翠案都市更新案。