彰銀3位獨董「撩落去」任防詐大使 從法律財會資訊專業授阻詐心法

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-19 19:08

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彰化銀行重視公平待客之推動，落實各項金融友善措施，積極防制金融詐騙與守護客戶財產，於 112 年加入內政部警政署刑事警察局成立的「鷹眼識詐聯盟」，聯手政府機關戮力金融防詐，更走進縣市國小，宣導金錢收支、風險迴避及防堵金融詐騙的知識。

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彰銀董事長胡光華表示，彰銀在前線行員阻詐關懷與後端防詐技術均投入大量資源並落實多項防詐作為，如召集成立跨部門「防詐專案小組」、於全台分行成立「防詐小尖兵」、建構「三階段阻詐」機制、訂定行員阻詐獎勵措施等，自前年至今，透過臨櫃關懷攔阻詐騙金額已達新臺幣 1.9 億元，積極展現阻詐成效。

政府為有效防杜詐騙，通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」並增修打詐新四法，彰銀獨董吳雨學法律學養豐富，以深入淺出方式宣導法規新知，並以金管會裁罰金融業行員涉助詐團案件，串接法律條文與詐騙實例，警醒同仁切勿以身試法，有助於一線同仁落實各項金融防詐活動。

彰銀獨董李淑華則是拿出財會看家本領，分析博達公司財報舞弊的投資詐騙、潤寅集團偽造文件及交易的詐貸案、遠東航空關係人虛增營收美化財報致銀行團陷入泥沼等案例，傳授同仁識別財報舞弊的心法。