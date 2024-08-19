昇陽半7月淨利年增129% EPS 0.32元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-19 18:42
再生晶圓大廠昇陽半 (8028-TW) 今 (19) 日公告 7 月自結，單月淨利 5,500 萬元，年增 129.17%，每股稅後純益 0.32 元，累計前 7 月稅後淨利 2.21 億元，每股稅後純益 1.28 元。
昇陽半今年董事會改選，董事會陣容堅強，包括聖暉 (5536-TW)、均豪 (5543-TW) 都位列董事，市場看好三方合作，有助搶占 CoWoS 需求起飛商機，以及先進製程市場。
昇陽半 CoWoS 應用佈局包括矽中介層 (Interposer)、乘載晶圓 (Carrier Wafer)，目前已送樣至客戶端，預期今年就可通過驗證，尤其在乘載晶圓領域方面，產品單價更是現階段高階再生晶圓的 1.5 倍，未來待客戶採用放量後，將大幅挹注營收。
昇陽半今年以來受惠相關訊息發酵，股價從去年底的 52.1 元，飆漲至今天最高點 138 元，漲幅高達 164.88%，不過受高檔獲利了結賣壓影響，今日終場股價翻黑，爆量收在 128.5 元，跌幅 3.75%。
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