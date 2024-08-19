昇陽半7月淨利年增129% EPS 0.32元

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昇陽半 CoWoS 應用佈局包括矽中介層 (Interposer)、乘載晶圓 (Carrier Wafer)，目前已送樣至客戶端，預期今年就可通過驗證，尤其在乘載晶圓領域方面，產品單價更是現階段高階再生晶圓的 1.5 倍，未來待客戶採用放量後，將大幅挹注營收。