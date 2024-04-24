昇陽半董座率90人團隊 養護漁港環保公園

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-24 18:28

為響應世界地球日，昇陽半 (8028-TW) 董事長蔡幸川帶領昇陽環保志工團隊 90 人，齊心協力為新竹市「漁港環保公園」清除周邊雜草 295 公斤，維護公園內的植栽和環境品質，提供民眾良好的休閒公共空間以及宣導生態環境教育的理念。

蔡幸川表示，企業永續發展是對環境和社會負責任，公司在 2023 年已出版第一本永續報告書，並且持續積極推動環境保護、參與社會公益和扶植偏鄉教育，今年是認養漁港環保公園的第四年，這不僅是一次環境清潔行動，更是企業回饋社會的機會。

自 2020 年起，昇陽半認養新竹市空氣品質淨化區「漁港環保公園」起，每年會定期聘請專業人員進行公園養護，也號召昇陽環保志工團隊共同投入行動。

新竹市環保局局長江盛任表示，漁港環保公園屬外地遊客進入南寮漁港必經的門面，透過昇陽公司全體上下員工努力參與環境保護，積極的維護區內綠地面積、植栽養護等，讓綠地發揮其最大效益，並充分展現其影響力，透過跨領域的結合，優化產業減碳的成效。