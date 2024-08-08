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鉅亨速報

盤中速報 - 基泰(2538)大跌7.47%，報19.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:35


基泰(2538-TW)08日09:35股價下跌1.55元，報19.2元，跌幅7.47%，成交3,198張。

基泰(2538-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。

近5日股價下跌6.74%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-303 張
  • 外資買賣超：-83 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-220 張
  • 融資增減：-728 張
  • 融券增減：+8 張

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